Gianni Sperti si racconta: dal suo futuro a Uomini e Donne ai rapporti con Maria De Filippi

Gianni Sperti è ormai un volto storico di Uomini e Donne. Dal 2003 l'ex ballerino è nel cast del programma quotidiano di Canale 5 come opinionista e i suoi interventi arrivano schietti tra le discussioni di tronisti e corteggiatrici decisi a trovare la loro anima gemella. In questo periodo di pausa dal lavoro Sperti si trova in vacanza in Vietnam. Ai prossimi impegni televisivi mancano ancora diverse settimane, ma l'opinionista ha parlato comunque del suo futuro professionale nel programma di Maria De Filippi che, alla luce delle recenti scelte di Pier Silvio Berlusconi intenzionato a imprimere a tutte le reti Mediaset una linea editoriale meno esposta al trash, potrebbe subire dei cambiamenti.

"Sono rimasto all'ultima puntata, quando Tina ha chiesto sfacciatamente a Maria De Filippi se fossimo riconfermati. Questo ha dato un barlume di speranza. Ma se le cose siano cambiate in questi giorni non posso saperlo" ha commentato Sperti in merito alle possibili novità in cantiere. Parole piene di affetto e di stima sono state poi rivolte alla conduttrice e autrice del programma, a cui Sperti sente di dovere tantissimo e che comunque continuerebbe a seguire al di là del suo ruolo a Uomini e Donne: "Sono anni che ne faccio parte e sono molto legato sia a Maria De Filippi, una delle donne più speciali che abbia mai incontrato nella mia vita, che a tutto lo staff", ha confidato: "Però non mi sorprenderebbe se le cose andassero male. Una personalità molto importante del mondo della tv mi disse: "Gianni ricordati che siamo tutti utili, ma non indispensabili". Per cui bisogna accettare tutto ciò che il destino ci riserva. Sono una persona matura e coerente. Mi godo il presente. Poi chissà.. Di certo resterei sempre nello staff di Maria De Filippi, perché devo tanto a lei".

Quanto alla tv di oggi: "Quello che manca in tv è una trasmissione che parli solo di cose belle. Oggi la gente è stanca, stressata, lavora molto, è stanca dei guai" ha considerato poi Sperti, convinto che le persone abbiano bisogno di sorridere, ma anche di ascoltare parole positive: "Proporre trasmissioni che trattano sempre di argomenti negativi non fa bene alla popolazione. Anzi va a fomentare ancora di più malessere interiore" ha aggiunto, "Questa ovviamente resta solo la mia opinione che però credo sia condivisa da tante persone".

Gianni Sperti single

Dal punto di vista sentimentale, Gianni Sperti è ancora single. "Sto bene da solo e non ho bisogno di cambiare vita", ha affermato l'ex ballerino che di recente è tornato al centro delle cronache mediatiche per un botta e risposta a distanza con la ex moglie Paola Barale: "Certo se dovessi incontrare una persona mi farebbe piacere ma non la cerco. Grazie a Uomini e Donne ho visto fidanzarsi centinaia di persone, ma io sono ancora single".