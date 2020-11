Gigi Buffon 'beccato' al discount coi figli: "Prendi 125mila euro al mese e vai al risparmio?" (FOTO)

"Ma come, guadagni 125mila euro al mese, hai un patrimonio di 60 milioni e quando devi vestire i tuoi figli li porti allo spaccio aziendale?". Comincia così un articolo pubblicato sul magazine Oggi nel numero in edicola questa settimana, in cui viene immortalato il portiere Gianluigi "Gigi" Buffon mentre va a far spese insieme ai figli Louis Thomas, Leopoldo Mattia e David Lee. Poi però, dopo le prime perplessità iniziali, la rivista spiega quale sarebbe il perché dietro le scelte d'acquisto del calciatore: la pedagogia.

Già perché Buffon, tra i portieri più forti del mondo, vorrebbe spiegare ai suoi ragazzi che i soldi non vanno sprecati, soprattutto in tempi storici complicati come questi. Lo sportivo non avrebbe portato i ragazzi a comprar vestiti in un discount di abiti griffate, ma in un dispaccio di abiti da lavoro vicino casa sua. Pare che, tra i capi acquistati, ci fossero divise da chef, probabilmente per lezioni di cucina improvvisate con i suoi amati pargoli. Non a caso già nei mesi scorsi l'allegra famigliola - comprensiva di Ilaria D'Amico, compagna di Gigi dopo l'addio alla showgirl Alena Seredova - si era divertita a trascorrere le lunghe giornate di lockdown impastando pizza.