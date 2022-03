"Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sono in crisi?", ed Alena Seredova risponde

Ad un mese dalla notizia di crisi tra Gigi Buffon e la compagna Ilaria D'amico, sulla questione interviene anche Alena Seredova, ex moglie del portiere del Parma. A chiamarla in mezzo, per la verità, è stato un follower su Instagram, che l'ha interrogata sulla questione tra le tante confidenze che la showgirl ceca fa nel merito della sua nuova vita accanto al compagno Alessandro Nasi.

A domanda diretta posta da chi le domanda se davvero Buffon e D'Amico sono in crisi, Alena risponde senza mezzi filtri: "Ma io non ne so assolutamente niente", dice. E ancora: "Devo dire la verità che a malapena seguo questi gossip". Insomma, Seredova non si sbilancia ma, anche in questa occasione, si pronuncia sulla vicenda. Del resto la modella non ha fatto mistero, anche di recente, di quanto la separazione dal calciatore l'abbia segnata.

Della crisi tra Buffon e D'Amico si era parlato ad inizio febbraio: nel mirino, i moltissimi impegni professionali di lui, che ritarderebbero le nozze, intese come naturale conseguenza di un amore lungo dieci anni, ormai. A fine febbraio, però, la coppia si è mostrata di nuovo insieme radiosa in occasione del rinnovo fino al 2024 del contratto con il Parma da parte del portiere. Con loro anche David Lee e Louis Thomas, i figli nati dal matrimonio di Buffon con la ex moglie Alena Seredova. Oltre a Leopoldo Mattia, di 6 anni.

Una radiosa famiglia allargata che però ad Alena, diventata mamma due anni fa di Vivienne, avuta dall'imprenditore a cui è legata oggi, proprio non va giù: "È proprio contro la mia natura e penso che non bisogna costringersi a pensarla diversamente… Lo so, sono dura", ha detto.