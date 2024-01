Gigi Buffon sposta le nozze con Ilaria D'Amico: "La cosa più importante è che siamo molto felici"

Gigi Buffon si racconta in un'intervista al Corriere della Sera. Abbandonato il calcio giocato che lo ha visto tra i portieri più forti della storia, oggi il 45enne di Carrara riveste il ruolo di capo della delegazione della Nazionale, pronto ad affrontare l'Europeo di Germania 2024. Intanto si è iscritto alla Bocconi, studia inglese e si divide tra gli stadi di calcio e di basket, gli sport praticati dai suoi tre figli, Louis Thomas e David Lee, di 16 e 13 anni, nati dal matrimonio con la ex moglie Alena Seredova, e Leopoldo Mattia, 7 anni, frutto dell'amore per Ilaria D'Amico a cui è legato da dieci anni.

Ed è anche di loro, dei figli e della sua compagna, che parla nel corso del colloquio dove si ripercorre la sua carriera, l'infanzia, la passione per lo sport che ha segnato tutta la sua vita. Una vita che scorre serena anche nella sfera privata, arricchita com'è dal sentimento che lo unisce alla giornalista e conduttrice con cui sono in programma le nozze, ora spostate per via dell'Europeo che si terrà il prossimo giugno. "Sono 10 anni che stiamo insieme, siamo molto sereni e felici. Questa è la cosa più importante" confida Buffon: "Volevamo sposarci nel giugno 2024, ma per via dell’Europeo o slitta o anticipiamo, non abbiamo ancora deciso".

I figli e lo sport

Ricordando quanto i suoi genitori gli sono stati vicini agli inizi della carriera, con il padre che lo seguiva durante le prime partite come una presenza costante ma discreta, Gigi Buffon si racconta lui stesso nelle vesti di padre che per certi versi è simile al suo di papà. "Io che caratterialmente sono diverso, faccio la stessa cosa: quando guardo giocare i miei figli resto in un angolo da solo" spiega parlando poi delle attività sportive dei suoi ragazzi: "Luis, il più grande ora gioca a calcio nel Pisa. È in convitto e sono felice che faccia questa esperienza: io sono andato via di casa a 13 anni, per me è stata un'occasione formativa unica. David invece al CBS, una squadra di Torino affiliata al Milan. Mentre Leopoldo sta facendo sport: gioca a basket, ogni tanto prova il calcio, ma se volesse fare anche tennis, pallanuoto o pallavolo lo porteremmo a fare anche quello". La certezza è che lo sport nella vita sia determinante per un ragazzo: "È fondamentale per socializzare, per imparare a competere prendendo atto che qualcuno può essere più forte di te. E, se lo fai con la serietà giusta, ti tiene lontano da strade pericolose" dice ancora Buffon: "Mi sono accorto che le persone che hanno fatto sport accettano anche le “sconfitte”, non hanno paura di misurarsi con gli altri".