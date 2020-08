Gigi Buffon e Ilaria D’Amico in vacanza con i figli: eccoli felici nelle foto di famiglia

Vacanze in famiglia e rigorosamente in Italia per Gigi Buffon e Ilaria D'Amico: la coppia sta trascorrendo alcuni giorni di questa estate così particolare in Lunigiana, a confine tra Liguria e Toscana, con i figli sorridenti per l’obiettivo che registra tutta la loro serenità.

“Mauritius? No, Lunigiana”, scrive il portiere bianconero a corredo degli scatti che lo mostrano con la compagna e i figli in uno scorcio incontaminato della sua terra d’origine, Treschietto, in provincia di Massa Carrara. Con loro David Lee, 10 anni, frutto del matrimonio tra lo sportivo e Alena Seredova, Pietro, 10, nato dalla relazione tra la D’Amico e l’ex Rocco Attisani, e Leopoldo Mattia, avuto insieme dai due ormai quattro anni fa. Nel quadretto di famiglia manca Louis Thomas, 12, primogenito di Gigi e Alena Seredova, probabilmente autore della rassegna che mostra anche la coppia abbracciata in un romantico scenario.

L’addio al calcio di Ilaria D’Amico

Le vacanze estive in corso precedono di qualche settimana un nuovo capitolo della vita professionale di Ilaria D’Amico che ha appena annunciato il suo addio al mondo del calcio per dedicarsi a nuovi progetti. “Come in ogni momento fondamentale della mia vita, Gigi è un supporter. Sa ascoltare i miei bisogni e sostiene le nuove scelte”, ha commentato la giornalista per ribadire quanto il compagno le sia stato accanto anche in questa scelta a lungo meditata.

