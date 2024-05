Gigi D'Agostino, il toccante racconto del tumore: "Non è vita". Poi svela come sta oggi

Gigi D'Agostino è tornato a mostrarsi dopo la lunga lotta alla malattia per la prima volta negli studi di Verissimo dove ha raccontato a cuore aperto il periodo più buio della sua vita. Il dj e producer italiano, infatti, ha lottato, in questi anni, contro un brutto male che lo ha messo alla prova fisicamente e psicologicamente.

Era il 2021 quando Gigi Dag, così è conosciuto ai più questo grande protagonista della scena musicale dance, annunciava a tutti la sua malattia attraverso un doloroso post su Facebook.

"Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole ma continuo a lottare. Spero di trovare un po' di sollievo".

Come sta Gigi D'Agostino, oggi

“È stata molto dura e questa per me è una seconda vita - ha ammesso il dj a Verissimo -. È cambiato tutto per me e dopo tanta sofferenza, percepisci certe sensazioni in maniera diversa. Non direi che questa seconda vita sia migliore della prima. Mi viene da dire che è tutto molto diverso, però tanto lucente. Il dolore ti rapisce alla vita, la mattina aspetti solo che arrivi la sera, sperando di provarne meno. Non è vita"

Poi il ricordo della vicinanza della gente che gli ha trasmesso tanto amore: "In tanti mi hanno scritto e non mi aspettavo tanto affetto. Non in questo modo. Al di là della mia famiglia, ho ricevuto una forza incredibile da fuori”.

Al momento Gigi sta meglio. Come ha detto lui stesso è "in pace" ma la paura che il male possa tornare è fortissima.

“Non sai cosa potrà succedere domani, anche se stai meglio - ha dichiarato -. La paura c’è ogni secondo. Mi vivo tutta questa cosa bella, della guarigione e di questa nuova luce, con quella piccola parte di mente che mi dice, speriamo bene".