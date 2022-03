Gli auguri di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo per il figlio Andrea

E' un giorno importante oggi per Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, che festeggiano i 12 anni del figlio Andrea. Nonostante la difficile separazione di due anni fa, quando si tratta del frutto del loro amore non ci sono tensioni o rancori che tengano ed entrambi sono in prima linea.

La cantante ha aspettato la mezzanotte per fargli spengere le candeline a casa e questa mattina, al risveglio, cornetti e biscotti per colazione, poi il regalo e un biglietto con le sue parole: "Vivo per vederti sorridere sempre. Grazie perché da quando sei nato illumini la mia vita. Tanti auguri amore mio". Anna Tatangelo vive con il figlio nella nuova casa, comprata dopo la rottura con Gigi D'Alessio, ed è soprattutto grazie a lui che è riuscita a rialzarsi da un periodo complicato. Il nuovo compagno, Livio Cori, non abita con loro ma è ormai di famiglia e sta costruendo un bel rappporto con il bambino.

Le parole di Gigi D'Alessio

A fare gli auguri ad Andrea di buon mattino anche il papà, Gigi D'Alessio: "Tu sei qualche cosa di speciale, sei la luce del mio cuore, sei vita per me - ha scritto su Instagram, accanto a una foto di qualche estate fa, scattata nella piscina della villa all'Olgiata in cui vivevano tutti e tre insieme - Auguri al mio principe Andrea". Il cantautore è da poco diventato papà per la quinta volta. A gennaio è nato Francesco, il figlio avuto dalla nuova compagna, Denise Esposito, con cui vive a Napoli.

