Gigi D'Alessio si sbottona su Anna Tatangelo: "Le storie finiscono, non provo amarezza"

È passato quasi un anno da quando Gigi D'Alessio è diventato papà per la quinta volta. Il cantante napoletano, infatti, lo scorso 24 gennaio annunciava l'arrivo del piccolo Francesco, il figlio nato dalla nuova compagna Denise Esposito la giovane trentenne che ha conquistato il suo cuore dopo l'addio ad Anna Tatangelo, suo amore per ben 15 anni. Una nuova vita per Gigi, arricchita da una nuova relazione con una donna più giovane di lui di ben 25 anni e da un pargolo da dover accudire tornando a fare il papà, pur essendo già nonno di tre nipotini.

Il 55enne, passati due anni dalla rottura con la Tatangelo, sembra proprio aver ritrovato una serenità nuova e una quotidianità fatta d'amore, coccole e pannolini da cambiare. Ma se finora Gigi non aveva mai voluto toccare il tasto Tatangelo, quasi un tabù per lui, al punto che durante una trasmissione aveva perfino vietato agli ospiti di nominarla, in un'intervista rilasciata al Corriere, il cantante di Non dirgli mai ha deciso di rompere il silenzio e rivelare in che rapporti è con Anna e come ha vissuto la fine di questo grande e dibattuto amore.

Il musicista ha preferito non parlare troppo della sua ex ma dalle poche parole dette sembra proprio che abbia vissuto la fine burrascosa del rapporto con Anna come un segno del destino.

"Eh, va bene, comunque abbiamo un figlio insieme - ha dichiarato Gigi per poi continuare -. Le storie cominciano e finiscono, oggi sono felice, lo auguro anche a lei. No, non provo amarezza, è così che va la vita"

Come (e perché) Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati

I motivi che hanno portato alla rottura della grande storia d'amore tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sono ancora un mistero, i due diretti interessati, infatti, non ne hanno mai parlato apertamente se non attraverso qualche frecciatina o accenno velato. Secondo il gossip, però, a far crollare questa unione, al di là delle differenze caratteriali di cui la Tatangelo ha parlato più volte, è stato il fatto che lei sognava un matrimonio, dopo 15 anni di fidanzamento, che, però, non è mai arrivato anche se Gigi era separato dalla moglie da tanto tempo. Oggi, Anna, a due anni dalla fine della sua relazione con Gigi si è comprata casa da sola, ha avuto altri flirt (come quello con Livio Cori) anche se è attualmente single e continua a fare la mamma di Andrea e a produrre nuova musica in attesa di trovare il suo nuovo principe azzurro.