Gigi D'Alessio: che fine ha fatto l'ex moglie Carmela Barbato?

In onda il 1° giugno 2023 su Rai 1 con lo show “Uno come te”, Gigi D'Alessio si divide sempre più tra musica e televisione. L’occasione ci permette di raccontare la storia pubblica e privata del musicista: attualmente legato a Denise Esposito e padre di cinque figli, D’Alessio è stato sposato per molti anni con Carmela Barbato, con la quale ha condiviso emozioni e primi successi, fino alla rottura avvenuta nei primi anni 2000. Ma cosa fa oggi la Barbato? Leggiamo qualcosa in più su di lei.

Carmela Barbato: tutto sull’ex moglie di Gigi D’Alessio

Gigi D'Alessio e Carmela Barbato si conoscono in giovane età: lui ha 16 anni, lei 15. Tra i due ha inizio una storia d'amore che porta con sè tutto l'entusiasmo e l'ottimismo della giovinezza. Nel 1986 la coppia si sposa a Napoli, loro città natale, e lo stesso anno nasce Claudio, primogenito della coppia; nel 1986 è poi la volta della seconda figlia: Ilaria.

In quegli anni Gigi D'Alessio muove i suoi primi passi nella musica neomelodica. Nel 1992 pubblica il suo primo album e in una manciata di anni conquista un notevole successo: prima a livello regionale, dove collabora con illustri nomi della scena musicale partenopea, per poi gradualmente farsi conoscere in tutta la nazione. La partecipazione al Festival di Sanremo 2000 con "Non dirgli mai" rappresenta per lui una tappa importante.

Carmela Barbato affianca D'Alessio durante la sua scalata al successo. Nel 2003 i due diventano genitori di Luca - anni dopo alla ribalta musicale con lo pseudonimo di LDA - ma la solidità della coppia comincia a essere messa in discussione. Le voci di una crisi vengono confermate dalla separazione datata 2006, anche se per il divorzio bisogna aspettare il 2014. Nel 2006 l'artista rende pubblica la sua relazione con la collega Anna Tatangelo, conosciuta precedentemente. Nel 2006 D'Alessio ha 39 anni e la Tatangelo 19: una differenza d'età che non passa inosservata agli occhi della stampa.

Anna Barbato non la prende affatto bene e rilascia poco dopo delle dichiarazioni al vetriolo al settimanale DiPiù: "Anna Tatangelo, non solo sta con mio marito ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo (...) Preferivo quando era un musicista sconosciuto e vivevamo di cose semplici, di sincerità, di complicità. Il troppo benessere ci ha distrutto (...) Avevamo gli stessi valori, credevamo nella famiglia. Poi è arrivato il successo e il benessere". Successivamente la donna si ritira a vita privata e preferisce non rilasciare altre dichiarazioni.

Successivamente si diffondono le voci di una relazione tra Carmela Barbato e Aimone Angeli, ex tronista di "Uomini e donne" e molto più giovane della donna. La love story ha però vita molto breve.

Nel 2017 circola una foto che vede la Barbato e Gigi D'Alessio nuovamente vicini per un'occasione speciale: la laurea della figlia Ilaria. Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulla vita privata della donna, ma possiamo seguirla sul suo profilo ufficiale Instagram.