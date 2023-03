Gigi D'Alessio, cinque figli da tre donne diverse: "Mai stato un puttan*ere. Non devo chiedere scusa a nessuna"

Un film sulla vita di Gigi D'Alessio sta per vedere la luce. A raccontare il progetto è stato lo stesso cantautore napoletano in un'intervista al Messaggero che ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera commentando anche la sfera privata della sua vita. "Siamo a buon punto" ha raccontato il 56enne napoletano che ha già firmato un contratto con la produttrice Maria Grazia Saccà e incontrato lo sceneggiatore Peppe Fiore: "Il progetto prevede il racconto della mia vita fino al 1992, l’anno dell’uscita del mio primo album Lasciatemi cantare. Quindi spazio alla famiglia, gli studi al conservatorio, l’incontro con il grande Mario Merola, i miei concerti alle feste di matrimonio...".

E a proposito di famiglia, D'Alessio ha parlato dei suoi cinque figli avuti da tre donne diverse. "Dov'è che sbaglia?" è stata la domanda volta a un commento sul suo passato sentimentale, a cui il cantante ha risposto con grande sincerità: "Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un puttan*ere. Con i figli, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, ho fallito. Non sono riuscito a trasmetterli, li ho, li abbiamo, viziati", ha affermato.

Certamente D'Alessio, oggi felice accanto alla compagna Denise Esposito da cui ha avuto l'ultimo figlio Francesco, non sente di dover chiedere scusa a nessuna delle sue ex, Carmela Barbato e Anna Tatangelo: "Io non devo chiedere scusa a nessuno. Le storie d'amore iniziano e possono finire. Quando ci sono i figli, però, bisogna stare tranquilli e sereni, senza agitarsi", ha aggiunto, precisando anche che oggi, con le madri di quattro dei suoi cinque figli, ha un buon rapporto. Se si sposerebbe di nuovo? "Oggi ho un bimbo piccolo e sono sereno e felice. Se succederà, molto volentieri. Di sicuro non mi tirerò indietro, anzi, non lo escludo".