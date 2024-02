Gigi D'Alessio riunisce i 5 figli per il suo compleanno: "Sono il mio patrimonio"

Ieri Gigi D'Alessio ha compiuto 57 anni. Un traguardo importante che ha voluto celebrare nel modo migliore, ovvero stretto nell'abbraccio dei suoi 5 figli. "Sono il mio patrimonio", ha scritto l'artista napoletano a corredo di una foto che li vede tutti insieme di fronte alla torta. Una famiglia allargata che sembra funzionare alla grande, a giudicare dai loro splendidi sorrisi.

Chi sono i 5 figli

Il primo figlio di Gigi si chiama Claudio, classe 1986, oggi imprenditore nel mondo del wellness: è stato lui a renderlo nonno per la prima volta, per poi regalargli in totale tre nipotine. Sempre dal matrimonio con la prima moglie Carmela Barbato, Gigi ha avuto la seconda figlia Ilaria, classe 1992, laureata in scienze politiche ma molto restia a raccontarsi in pubblico, per cui si hanno poche info sulla sua carriera e vita privata. Il terzo e ultimo figlio nato dal matrimonio tra il musicista e Carmela Barbato è Luca D'Alessio: classe 2003, nel 2021 con lo pseudonimo LDA entra nella scuola di "Amici di Maria De Filippi", diventando uno dei più amati concorrenti dell'edizione 2021-2022 del talent di Canale 5.

Dopo il divorzio dalla Barbato, Gigi D'Alessio ha una importante relazione con la cantante Anna Tatangelo. Dalla loro storia d'amore nasce, il 31 marzo 2010, Andrea. Il quinto e ultimo figlio di Gigi nasce il 24 gennaio del 2022 e si chiama Francesco. Il bambino è frutto dell'amore tra l'artista partenopeo e la sua compagna Denise Esposito (di 26 anni più giovane). Per la donna si tratta del primo figlio.