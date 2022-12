"Sempre più orgoglioso di te", la dolcissima dedica di Gigi D'Alessio al figlio LDA, in gara a Sanremo

Gigi D'Alessio non potrebbe essere più orgoglioso di suo figlio Luca che sarà tra i big in gara al prossimo Festival di Sanremo. Il cantante napoletano, infatti, ci ha tenuto a esprimere la sua emozione e soddisfazione nel vedere il nome del figlio tra quello di Giorgia, Marco Mengoni, Anna Oxa e tutti gli altri cantanti ufficiali di Sanremo 2023, annunciati oggi da Amadeus in diretta tv. Gigi, infatti, ha dedicato a LDA, tra i protagonisti della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, un dolcissimo post, sul suo profilo Instragram, da papà super orgoglioso.

"Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento. Sempre più orgoglioso di te. Sarà un’altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo.Ti amo. Papà", con queste parole, piene di emozione, l'ex compagno di Anna Tatangelo ha colpito tutti, soprattutto suo figlio che, con il papà, condivide la stessa passione per la musica e lo stesso sogno nel cassetto, quello di essere un grande cantante.

E dopo pochi istanti dalla dedica di Gigi è arrivata subito la tenerissima risposta di LDA: "Papi prometto che ti renderò fiero di me, ti amo più della mia vita".

Un momento papà-figlio dolcissimo che ha colpito tutti. In tantissimi, infatti, hanno commentato la dedica augurando a LDA una bellissima avventura a Sanremo e sottolinenando quanto sia bello vedere un padre e un figlio avere un rapporto così bello.