Gigi D'Alessio papà per la sesta volta? Il cantante rompe il silenzio

Da settimane circolava la notizia di una presunta seconda gravidanza di Denise Esposito, 31 anni, la compagna di Gigi D'Alessio. Nessuno dei due diretti interessati ha rilasciato smentite o conferme, questo fino al 22 gennaio. Il cantante napoletano questa mattina era ospite di Viva Rai2! di Fiorello e proprio al mattatore delle tv italiana non ha potuto non rispondere.

Dopo aver suonato il pianoforte tra i semafori di Roma, Gigi ha anche risposto a qualche domanda e una riguardava proprio la presunta gravidanza. Rosario ha letto il titolo di un articolo che riguardava la denatalità in Italia e il commento ironico di D'Alessio è stato: "È perché li faccio tutti io". Impossibile non leggere in questa breve frase una conferma della dolce attesa, è facile immaginare, infatti, che nel caso in cui Esposito non fosse incinta D'Alessio avrebbe sfruttato l'assist di Fiorello per smentire le notizie circolate in questi giorni.

Stando alle sue parole, dunque, D'Alessio diventerà papà per la sesta volta: i primi tre figli, Claudio, Ilaria e Luca (in arte LDA), sono nati dal matrimonio con Carmela Barbato; poi con Anna Tatangelo ha avuto Andrea, e infine nel 2022 è nato Francesco. Secondo le indiscrezioni Denise Esposito sarebbe incinta di circa 5 mesi.