Gigi D'Alessio papà per la sesta volta: svelato il sesso del bebè

Gigi D'Alessio diventerà papà per la sesta volta. Ormai è la notizia è dominio pubblico dopo che il cantante lo ha confermato a VivaRai2! di Fiorello. "Ormai a fare figlio in questo Paese siamo rimasti solo io e Mario Biondi", aveva scherzato il cantante tirando in ballo il collega crooner che ha nove figli.

A Sorrivi tv e Canzoni, in una lunga intervista, ha parlato dell'amore per la musica, ma ha lasciato spazio anche ad alcune confessioni sulla sua vita privata. Al suo fianco, dal 2020, c'è Denise Esposito e con la 31enne presto diventerà papà per la sesta volta. Il 57enne al magazine ha svelato che sarà una bambina: "Con Denise abbiamo scoperto che sarà una femmina, ma non abbiamo ancora deciso il nome", ha dichiarato il cantante con molta emozione.

D'Alessio è già papà di Claudio, 36 anni, Ilaria, 32, Luca (in arte Lda), 20 - avuti con l'ex moglie Carmela Barbato- Andrea 13, nato dall'amore con Anna Tatangelo e Francesco, 2, avuto con Denise.