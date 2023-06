Gigi D'Alessio e Denise Esposito per la prima volta insieme su un red carpet

Grande festa a Roma per la prima del nuovo film di Mission Impossible. In piazza di Spagna era stato allestito il red carpet sul quale hanno sfilato i protagonisti, da Tom Cruise a Rebecca Ferguson, ma anche alcuni vip italiani che sono stati invitati alla premier e tra questi c'erano anche Gigi D'Alessio, 56 anni, e la compagna Denise Esposito, 30 anni.

Per la coppia si tratta della prima partecipazione a un evento così importante. Denise ha condiviso due storie della : un mini video prima del red carpet e una che mostra Tom Cruise sul palco prima della visione del film. Non è dato sapere se Gigi e Denise abbiano partecipato anche cena esclusiva che era stata organizzata alla Terrazza Caffarelli.

I due si sono conosciuti a Capri nel 2020 in occasione di un concerto del cantante e sono stati paparazzati insieme per la prima volta circa un anno dopo, nell'estate 2021. A gennaio 2022 i due hanno avuto un bambino, Francesco: per Gigi si tratta del suo quinto figlio dopo Claudio, 37 anni, Ilaria, 31, Luca, 20, meglio conosciuto come LDA, avuti dall’ex moglie Carmela Barbato, e Andrea, 13, nato dalla relazione con Anna Tatangelo.