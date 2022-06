La vita privata di Gigi D'Alessio: dalla ex moglie ad Anna Tatangelo, dai figli alla nuova fidanzata

Con un concerto-evento in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, Gigi D'Alessio festeggia 30 anni di carriera circondato dagli amici di sempre e dai colleghi che gli sono stati accanto in questo tempo di crescente successo professionale. Un tempo durante il quale anche la vita privata del cantautore napoletano è stata sotto i riflettori che, dal matrimonio con la moglie Carmela Barbato alla relazione con Anna Tatangelo, dalla rottura definitiva con la cantante all'amore verso l'attuale compagna Denise Esposito, hanno illuminato tutte le tappe.

Il matrimonio con Carmela Barbato

Gigi D'Alessio e Carmela Barbato si sono sposati nel 1986, anno in cui nato il primo figlio della coppia, Claudio. Nel 1992 è arrivata Ilaria e poi, nel 2003 Luca, che proprio quest'anno ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi con il nome d’arte LDA. La separazione tra i due è arrivata nel 2006, quando divenne nota era la relazione tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo: i due si erano conosciuti nel 2002, ma l'amore nacque tre anni dopo e, oltre che per la circostanza del matrimonio con la moglie ormai al capolinea, sollevò clamore pure per via della differenza di età (lei aveva soltanto 19 anni, lui venti di più). La separazione ufficiale tra Gigi D'Alessio e Carmela Barbato è arrivata nel 2014.

La relazione con Anna Tatangelo

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo si sono incontrati nel 2002, anno in cui la cantante di Sora ad appena 15 anni risultò vincitrice di Sanremo nella categoria Giovani. "Mio padre mi scortava ovunque e se vedeva un artista mi obbligava a fare una foto con lui, che vergogna. Così è successo anche con Gigi che poi mi ha detto: tu sei la ragazza che ha vinto il Festival? Ho una canzone che ti vorrei far ascoltare" ha raccontato Anna Tatangelo ripercorrendo il loro primo incontro: "Ci siamo rivisti dopo un anno e Gigi ha detto a mio padre che mi voleva produrre. A me stava antipatico. Ma nel 2005, dopo “Ragazza di periferia”, siamo partiti per un tour in Australia. E ho iniziato a vederlo con occhi diversi. Facevamo delle lunghe chiacchierate...e abbiamo scoperto che l’antipatia nascondeva una simpatia". Nonostante le difficoltà iniziali, il loro rapporto è diventato sempre più importante fino alla nascita del figlio Andrea, nel 2010.

La separazione da Anna Tatangelo

La coppia si è separata nel 2017, per poi tornare insieme. Due anni dopo, però, nel marzo 2020, l'addio definitivo: "Non stiamo più insieme da un po’" hanno scritto Anna e Gigi nella nota pubblicata congiuntamente nelle Stories di Instagram: "Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata".

La nuova compagna e la nascita del quinto figlio

Nel 2021 Gigi D’Alessio ha iniziato a frequentare Denise Esposito, avvocata napoletana 26 anni più giovane di lui. Poi, ad agosto, le foto della compagna in dolce attesa e la notizia che il cantautore sarebbe diventato papà per la quinta volta. L'annuncio della nascita di Francesco è arrivato a gennaio scorso con un annuncio social.

Gigi D'Alessio è anche nonno di tre nipoti, figli di Claudio: Noemi, nata nel 2007, Sofia, nel 2020 e Giselle nel 2021.