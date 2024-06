Una fan di Gigi D'Alessio gli dedica la tesi di laurea: il video è esilarante

Genitori, fidanzati e fidanzate, amici, fratelli, sorelle, anche nonne. Sulle tesi di laurea dediche e ringraziamenti sono tutti per loro, le persone che ci sono state duranti anni di studio e sacrifici. Martina Santangelo, invece - neolaureata - ha pensato bene di ringraziare il suo cantante preferito, Gigi D'Alessio, scrivendo tutto sulla tesi e leggendo la dedica durante la festa.

In un video, diventato virale su TikTok, si vede la ragazza prendere parola davanti ai suoi invitati: "Vorrei fare un ringraziamento a una persona speciale, che purtroppo per motivi lavorativi non è qui stasera, anche se avrebbe voluto più di qualunque cosa. Sicuramente - dice sorridendo - Gigi D'Alessio".

Martina si rivolge al suo idolo, utilizzando i titoli delle sue canzoni più famose: "Il nostro stasera è un cuore malato a causa della tua assenza - continua - Vorrei tu fossi qui. Purtroppo la vita ci ha fatto un dispetto a metterti il concerto il giorno della mia laurea. Volevo ringraziarti per avermi dato la forza di non mollare mai e il coraggio di dire 'tu che ne sai' alle persone che non sanno quanto tempo ci vuole per scrivere una tesi. Grazie perché sei stato la colonna sonora delle mie notti insonni, quando non sapevo più se piangere per l'esame o perché Anna si sposa e ti ha fatto soffrire. Grazie per avermi insegnato a non dirgli mai alla mia relatrice che è stata una bast***a fino alla fine. Spero che la prima stella che vedrò stasera illuminerà il mio cammino". Applausi e risate da parte degli amici, che sperano che il video arrivi a Gigi D'Alessio. Per Martina sarebbe il regalo più bello.