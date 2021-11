Gigi D’Alessio elogia la fidanzata e lancia una frecciatina: è per Anna Tatangelo?

Quando manca poco alla nascita del suo quinto figlio, Gigi D'Alessio decide di parlare per la prima volta di Denise Esposito, la donna 29enne che gli regalerà ancora una volta la gioia della paternità. Il cantante, intercettato da Novella 2000 durante uno dei suoi viaggi tra Roma e Milano dove sta registrando le nuove puntate di The Voice Senior, si è detto molto felice in questo momento della sua vita: "Diventò papà del mio quinto figlio a gennaio. Denise è una ragazza dolcissima, viviamo insieme e siamo felici a Roma. Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior".

Il commento esprime bene la gioia di Gigi per un rapporto sempre tenuto lontano dai riflettori, vissuto insieme alla compagna napoletana che in questi mesi non si è mai esposta raccontando il suo legame con il cantante o l’imminente maternità. Una caratteristica, quella della riservatezza, molto apprezzata dall’artista 53enne che non ha mancato di sottolinearlo con una battuta: "Sono molto felice della mia vita con Denise, perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l'hanno voluto".

Frecciatina all'ex compagna Anna Tatangelo? Chissà. Di certo c’è che dalle ultime dichiarazioni rilasciate dalla cantante di Sora emerge un rapporto tutt’altro che sereno con Gigi D’Alessio, padre del figlio Andrea.

Le parole di Anna Tatangelo su Gigi D’Alessio che diventa padre

"Abbiamo saputo che aspetta un figlio dai giornali. Io sono la mamma. Il mio dovere è proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Io voglio solo la serenità di Andrea e farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli" ha confidato di recente Anna Tatangelo a Verissimo confermando le indiscrezioni secondo cui avrebbe appreso dai giornali di gossip la gravidanza della fidanzata del suo ex compagno Gigi D'Alessio. Senza mai nominarlo per tuto il corso dell’intervista a Silvia Toffanin, la cantante ha comunque affermato di non aver alcun rimpianto, anzi: "Nonostante tutto ringrazierò per tutta la vita il mio ex compagno che mi ha reso madre. Andrea è il mio successo più grande".