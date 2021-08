Gigi D’Alessio di nuovo papà: il prezioso regalo per la compagna Denise e il commento del figlio Claudio

Gigi D’Alessio ancora non commenta la notizia sulla sua quinta paternità in arrivo, raccontata dalle cronache rosa quale frutto del suo amore per la compagna Denise al suo fianco da circa un anno. "Tra loro è vero amore, è una relazione molto solida. E Gigi è finalmente sereno accanto a lei”, le parole degli amici molto vicini alla coppia che sarebbe in attesa di un maschietto.

Alle indiscrezioni dei giorni scorsi, adesso si uniscono quelle riportate dal settimanale Di Più che confermano la felicità assoluta del cantante 54enne. "Gigi è felice come un ragazzino al primo amore", ha fatto sapere una fonte parlando del futuro papà che, una volta saputo della gravidanza della compagna, le avrebbe regalato un prezioso anello di brillanti.

Gigi D’Alessio di nuovo papà: il commento del figlio Claudio

Se per Denise Esposito, 28enne napoletana che ha conosciuto Gigi D’Alessio a Capri l’estate scorsa durante un suo spettacolo, si tratta del primo figlio, per il cantante il nascituro arriva dopo i quattro avuti dalle precedenti relazioni: Claudio, Ilaria e Luca, figli della ex moglie Carmela Barbato, e Andrea, nato dal legame con la ex compagna Anna Tatangelo.

E proprio il primogenito Claudio D’Alessio ha rilasciato a Di Più il suo commento a proposito del lieto evento nella vita del padre: "Quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre. Non so molto, ma una cosa è certa: di fronte a un evento del genere si può dire solo: tanti auguri", ha affermato il 35enne, felice per il padre come per l’arrivo del fratellino.