Gigi D'Alessio si racconta, l'aneddoto privato sulla figlia Ilaria e la dedica alla compagna Denise

Gigi D'Alessio è stato ospite di Mara Venier nell'ultima puntata di Domenica In, alla fine di una stagione che la conduttrice ha definito tra le più difficili della sua carriera. Il cantautore e Mara Venier sono legati da una lunghissima amicizia, motivo per cui, oltre a presentare il suo ultimo album Fra, hanno ripercorso insieme alcuni momenti importanti della sua vita, anche privata, arricchita dalla presenza dei suoi cinque figli, della sesta ("sarà una femmina", ha rivelato) che sta per nascere, e di quattro nipotini.

"Quando vedo i miei figli mi commuovo"

La famiglia di Gigi D'Alessio è molto numerosa. Il cantante è diventato padre per la prima volta nel 1986 di Claudio, oggi imprenditore nel mondo del wellness: è stato lui a renderlo nonno per la prima volta, per poi regalargli tre nipotine. Sempre dal matrimonio con la prima moglie Carmela Barbato, Gigi ha avuto la seconda figlia Ilaria, classe 1992, laureata in scienze politiche ma molto restia a raccontarsi in pubblico, per cui si hanno poche info sulla sua carriera e vita privata.

Ma proprio a Domenica In Gigi ha voluto condividere un aneddoto che riguarda proprio Ilaria che di recente lo ha reso ancora nonno. "Ilaria ha avuto un bambino meraviglioso, vive a Bali", ha raccontato il cantante, spiegando che la decisione della figlia di lasciare l'Italia è arrivata come conseguenza della sua grande passione per i viaggi. "È sempre stata come Licia Colò, le piaceva viaggiare", ha aggiunto. "Il giorno della Festa dei nonni mi ha portato l'ecografia e mi ha detto 'Sono incinta'. Ha una relazione con il suo compagno, Luigi, da un paio di anni. All'improvviso ho perso una figlia, se n'è andata a Bali", ha proseguito Gigi che, per quanto triste per la distanza geografica dalla figlia, si è detto comunque felice per la sua vita: "Le ho detto 'se sei felice io sono felice'. Il regalo più bello per un figlio è la libertà. Lei e il compagno si amano e hanno un figlio meraviglioso".

Gigi D'Alessio, la dedica per Denise: "La donna della mia vita"

Oltre a Claudio e Ilaria, Gigi D'Alessio ha avuto dalla prima moglie Carmela Barbato anche Luca D'Alessio: classe 2003, nel 2021 con lo pseudonimo LDA è entrato nella scuola di "Amici di Maria De Filippi", diventando uno dei più amati concorrenti dell'edizione 2021-2022 del talent di Canale 5. A proposito della sua carriera nella musica, D'Alessio ha ribadito di non aver mai interferito nella sua scelta: "Se vuoi mai a un figlio devi raccomandarlo. E nessuno può voler male a un figlio", ha aggiunto. Dopo il divorzio, Gigi D'Alessio ha avuto una importante relazione con la cantante Anna Tatangelo. Dalla loro storia d'amore è nato, il 31 marzo 2010, Andrea. Il quinto e ultimo figlio di Gigi è nato il 24 gennaio del 2022 e si chiama Francesco: il bambino è frutto dell'amore tra l'artista partenopeo e la sua compagna Denise Esposito (di 26 anni più giovane) che tra qualche mese lo renderà padre per la sesta volta di una bambina: "Denise tra un mese avrà una figlia, è una bimba", ha rivelato. Poi la dedica: "È una donna eccezionale. In casa la prima cosa che ha fatto è mettere una foto di me con i miei figli e là ho pensato che è lei la donna della mia vita".