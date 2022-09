Gigi D'Alessio sul palco del concerto con il figlio avuto da Denise Esposito: "Ecco Francesco"

"Questa è la cosa importante che vi volevo dire: lui è Francesco. Per la prima volta sul palco": così Gigi D'Alessio ha presentato ai fan il più piccolo dei suoi figli, nato a gennaio dall'amore per la fidanzata Denise Esposito, durante una delle sue tappe del tour 'Figli di un Re Minore'. Tra gli applausi del pubblico presente, il cantante ha portato in braccio il suo bambino, raggiunto da Nino D'Angelo che con lui è protagonista dei concerti eseguiti tra Svizzera e Germania. "E' tale e quale alla mamma", ha commentato il collega dando un bacio al bimbo. E proprio lei, la sua mamma, ha apprezzato il tenero momento che ha visto protagonisti il compagno e il figlio ricondividendo il tenero momento tra le sua storie Instagram.

Di seguito i video condivisi sui social e il commento di Denise

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La dedica per Denise Esposito

Il figlio Francesco sì, ma anche la sua mamma, la giovane fidanzata Denise Esposito, di recente è stata destinataria di una dedica da parte di Gigi D'Alessio durante un concerto a Viggiano, nel potentino. "Quanti amori nascono così, ti prendono e non c’è di poter scappare via" cantava lui guardando negli occhi Denise che intanto lo osservava dal backstage e immortalava il dolce momento a favor di social.

Nonostante la grande differenza di età l’amore tra Gigi e Denise procede a gonfie vele. Lei 30 e lui 55 anni, la loro relazione va avanti ormai da oltre un anno, coronata dall’arrivo di Francesco. Il cantautore per Denise è tornato a vivere a Napoli, mentre gli altri figli, che hanno tutti un ottimo rapporto con il padre, come con la nuova compagna, vivono soli. Andrea, invece, nato dalla relazione con Anna Tatangelo, vive con lei a Roma.

Gigi D'Alessio e la compagna conducono una vita decisamente lontana dal clamore mediatico: "Mi ha regalato la felicità", ha affermato nell'ambito di un'intervista dedicata ai suoi impegni lavorativi.