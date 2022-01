LDA commenta la nascita del figlio di papà Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio è diventato papà per la quinta volta. Ieri la compagna Denise Esposito ha dato alla luce Francesco, accolto con tutta la felicità del cantante che sui social ha condiviso la sua gioia. “Benvenuto alla vita” ha scritto Gigi D'Alessio a corredo della foto che ha mostrato i dati anagrafici del neonato e numerosa è stata la reazione dei follower che hanno destinato alla famiglia i loro auguri. Tra loro anche Luca D’Alessio, uno dei figli di Gigi nato dall’amore per la ex moglie Carmela Barbato e conosciuto come LDA nel talent Amici.

“Ho due fratellini spettacolari” ha scritto il ragazzo, riferendosi all’altro suo fratello Andrea, nato dalla relazione tra il padre e Anna Tatangelo.

La reazione di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo non ha commentato la nascita del quinto figlio dell’ex compagno, padre di suo figlio Andrea. Tempo fa aveva ammesso come la gravidanza di Denise Esposito sia stata una doccia gelata per lei, venuta a saperlo casualmente quando ancora stava metabolizzando la fine della loro lunga relazione: “Lo abbiamo saputo dai giornali. Io sono la mamma. Il mio dovere è proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Io voglio solo la serenità di Andrea e farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli”.