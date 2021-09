Gigi D’Alessio nonno per la terza volta: le prime tenere foto della nipotina appena nata

Periodo di lieti eventi nella famiglia D’Alessio: oggi, mercoledì 15 settembre, Claudio, primogenito di Gigi, è diventato papà per la terza volta di una bambina, Giselle, frutto dell’amore per la compagna Giusy Lo Conte. Per il cantautore napoletano, che diventerà padre del suo quinto figlio tra qualche settimana, si tratta della terza nipote.

"Il destino ha voluto che la mia vita si tingesse di Rosa", ha scritto Claudio a corredo delle prime foto che mostrano la piccola in braccio a lui e alla compagna e spiegano il significato del nome scelto: "Oggi è nata la mia terza Principessa. Benvenuta Giselle D’Alessio, il tuo nome vuol dire 'Promessa' quella che faccio a me stesso, di impegnarmi ad essere un papà degno delle mie figlie. Sarà un lungo cammino, ma insieme a te… solo una piacevole passeggiata", il pensiero rivolto alla sua dolce metà.

Tra i tantissimi messaggi di auguri per la famiglia scritti dai follower, anche quello più speciale di nonno Gigi: "Benvenuta Giselle, sarai protetta da Dio e da tutti noi".

Claudio D'Alessio ha due altre figlie: Noemi, nata 15 anni fa dalla relazione con la ex compagna Francesca, e Sofia, primogenita dell’imprenditore e di Giusy che oggi ha un anno e mezzo.

Gigi D’Alessio diventa papà per la quinta volta

Alla gioia per l’arrivo della nipotina, presto per Gigi D’Alessio arriverà anche quella per la nascita del quinto figlio, frutto dell’amore per la compagna Denise Esposito. "Quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre. Non so molto, ma una cosa è certa: di fronte a un evento del genere si può dire solo: tanti auguri", ha commentato Claudio parlando del fratellino in arrivo, quasi coetaneo della sua Giselle.