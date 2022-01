Gigi D'Alessio papà, è nato Francesco

Gigi D'Alessio è diventato papà per la quinta volta. E' nato oggi alle 15:14, in una clinica privata di Napoli, Francesco, il primo figlio avuto dalla nuova compagna, Denise Esposito.

Il cantautore lo ha annunciato sui social, dove ha condiviso una foto del cartellino di nascita. Il bambino pesa 3 chili e 240 grammi e lui e la mamma stanno bene. "Benvenuto alla vita" ha scritto Gigi D'Alessio, al settimo cielo per l'ultimo arrivato nella sua grande famiglia. Il cantante, che ha avuto tre figli dalla prima moglie, Carmela Barbato, e uno da Anna Tatangelo, è legato a Denise da due anni.

Il post di Gigi D'Alessio

Chi è Denise Esposito

Classe 1992, Denise Esposito ha 26 anni in meno di Gigi D'Alessio. Iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza, su Instagram si definisce "legale". I due si sarebbero conosciuti nel 2020 a Capri, ad un concerto del cantante. Per lei Gigi D'Alessio è tornato a vivere a Napoli.

La reazione di Anna Tatangelo

La gravidanza di Denise Esposito è stata una doccia gelata per Anna Tatangelo, venuta a saperlo casualmente quando ancora stava metabolizzando la fine della loro lunga relazione: "Lo abbiamo saputo dai giornali - ha spiegato tempo fa - Io sono la mamma. Il mio dovere è proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Io voglio solo la serenità di Andrea e farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli".