"Gigi D'Alessio e Stefano De Martino, lite durissima dietro le quinte": il retroscena

Un'accesa lite tra Gigi D'Alessio e Stefano De Martino avrebbe animato il dietro le quinte della festa per lo scudetto del Napoli in onda su Rai2 domenica scorsa. A riportare l'indiscrezione è l'account social Pipol Tv che racconta le dinamiche di un diverbio avvenuto per divergenti opionioni sull'esibizione dell'artista napoletano.

"Prima della festa del Napoli c'è stato uno screzio durissimo tra Gigi D’Alessio e Stefano De Martino (anche se in onda i due si sono abbracciati)" si legge nel post che mostra le foto del conduttore dell'evento e del cantante. Ma per quale motivo i due avrebbero discusso? Stando a quanto riportato, il motivo del litigio sarebbe stato "dettato dalle canzoni scelte da Gigi e dalla presenza di un'artista che De Martino non voleva sul palco". Alla fine, però, sarebbe stato chiarito tutto e "la proposta di Gigi è passata per la serenità di tutti".

Nessun dettaglio sull'identità dell'artista citato, tantomeno arrivano dichiarazioni da parte dei diretti interessati che al momento non hanno commentato l'indiscrezione emersa solo in queste ore. Riguardo alla serata evento di domenica, Stefano De Martino è stato suo malgrado protagonista delle discussioni social per il mancato saluto da parte di Emma, andata via dal palco senza salutarlo. Un comportamento che la stessa cantante ha tenuto a chiarire con un video che ha sgomberato ogni illazione e rimarcato l'affetto per l'ex fidanzato.