Gigi D'Alessio, vacanze da papà: in Sardegna con il figlio avuto da Anna Tatangelo e l'ultimo arrivato

Vacanze formato famiglia per Gigi D'Alessio. Il cantante, che lo scorso gennaio è diventato papà per la quinta volta, è in Sardegna con il piccolo Francesco, la compagna Denise Esposito e Andrea, il figlio avuto da Anna Tatangelo, che oggi ha 12 anni.

Il settimanale Chi li ha fotografati nella villa di Porto Rotondo in cui è solito trascorrere l'estate (anche quando era legato alla cantante di Sora), ma quest'anno c'è un nuovo arrivato. Gigi si divide tra il quartogenito e il piccolino di casa, senza far mancare attenzioni e coccole alla compagna. Con loro anche la tata, che li aiuta a prendersi cura di Francesco. A preparare la piccola piscina gonfiabile in giardino, però, ci pensa Gigi D'Alessio, pronto per una lunga vacanza da papà.

Le foto pubblicate su Chi

La storia con Denise Esposito

Gigi D'Alessio ha iniziato a frequentare Denise Esposito - avvocata napoletana 26 anni più giovane di lui - nel 2020. Si sono conosciuti a Capri, ad un concerto del cantante, che per lei è tornato a vivere a Napoli. Un anno dopo l'annuncio della gravidanza e poi l'arrivo di Francesco, lo scorso 24 gennaio. Gigi D'Alessio ha altri 4 figli: Claudio, Ilaria e Luca, nati dal matrimonio con Carmela Barbato, e Andrea, avuto da Anna Tatangelo. Il cantante è anche nonno di tre nipoti, figli del primogenito.

La reazione di Anna Tatangelo

La gravidanza di Denise Esposito è stata una doccia gelata per Anna Tatangelo, venuta a saperlo casualmente quando ancora stava metabolizzando la fine della loro lunga relazione: "Lo abbiamo saputo dai giornali - ha spiegato tempo fa - Io sono la mamma. Il mio dovere è proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Io voglio solo la serenità di Andrea e farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli".