Gigi D'Alessio, chiesti 4 anni per evasione fiscale

Gigi D'Alessio rischia una condanna a 4 anni per evasione fiscale. È quanto chiesto dalla procura di Roma, che ha poi sollecitato due anni per altri 4 imputati. Due dei quattro capi d'imputazione sono caduti in prescrizione.

Attesa la sentenza

Il processo che vede coinvolto il celebre cantante nasce da un'inchiesta per una presunta evasione fiscale di circa 1,7 milioni di euro, fra Ires e Iva non versate. La vicenda risale al 2010 e alla Ggd Productions srl, società riconducibile a D'Alessio. Le accuse sono di occultamento delle scritture contabili. La sentenza è attesa per la prossima settimana, il 9 novembre.

54 anni, Gigi diverrà a breve padre per la quinta volta insieme a Denise Esposito, nuova compagna di 26 anni più giovane. Precedentemente D'Alessio ha avuto tre figli con Carmela Barbato, sua prima e unica moglie, ovvero Claudio (1986), Ilaria (1992) e Luca (2003), concorrente di Amici di Maria 2021. Con Anna Tatangelo, al suo fianco per 15 anni, il cantante ha avuto Andrea, nato nel 2010. Gigi è anche nonno di Noemi, Sofia e Giselle, figlie del primogenito Claudio.