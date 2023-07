Gigi Hadid arrestata per droga

Gigi Hadid è stata arrestata alle Isole Cayman, Stati Uniti, a riportarlo è il magazine Tmz. La modella è stata accusata di possesso di marijuana e di materiale per il consumo di droga la scorsa settimana: l'arresto infatti risalirebbe al 10 luglio scorso. La modella era atterrata sull'isola con un jet privato all'aeroporto internazionale Owen Roberts e al momento del passaggio della dogana i suoi bagagli sono stati perquisiti dagli agenti: dopo essere passati sotto uno scanner sarebbero stati anche controllati a mano e così sarebbero stati trovati "una piccola quantità di marijuana e utensili per fumare", secondo quanto ricostruisce Tmz.

Sebbene gli agenti della dogana avessero stabilito che la marijuana era solo per uso personale, "Gigi e una persona che viaggiava con lei sono stati arrestati con l'accusa di importazione di marijuana e importazione di utensili per fumare la cannabis". La modella sarebbe stata processata al Royal Cayman Islands Detention Center, è lì sarebbe stata rilasciata su cauzione in attesa dell'istruttoria del suo caso. Gigi Hadid sarebbe anche stata multata di 1.000 dollari.