Gigi Marzullo, la carriera e la vita privata

È da molti anni l' "uomo della notte" di Rai 1 e alcune sue frasi e domande sono diventate note al grande pubblico. Già ospite fisso di "Che tempo che fa", da lunedì 19 giugno 2023 affianca Serena Autieri e Tiberio Timperi nel programma "Unomattina Estate". Ma chi è Gigi Marzullo? Dall'età alle origini, dalla carriera televisiva alla sfera sentimentale: scopriamo qualcosa in più su di lui.

Gigi Marzullo, tra pubblico e privato

Luigi Marzullo – detto Gigi – nasce ad Avellino il 25 luglio 1953. Da giovane comincia a lavorare per il quotidiano Il Mattino, diventando giornalista professionista. Nel 1983 si laurea presso l’Università degli Studi di Pisa in Medicina e Chirurgia.

Lo stesso anno entra in Rai - segnalato da Ciriaco De Mita (politico dell'avellinese) - e prende parte a programmi come "Forte fortissimo" (1983-1984), "Italia mia" (1985-1986) e "Microfono d'argento" (1988). Nel 1989 diventa conduttore di "Mezzanotte e dintorni" (1993), dove intervista personaggi famosi, ponendo agli ospiti domande tra pubblico e privato. Una trasmissione che gli permette di rimandare la sua figura ai palinsesti televisivi di casa Rai: un'esperienza che nel 1994 si rafforza con "Sottovoce", un talk che lo accompagna per tutta la sua carriera.

Sempre in orari notturni si situano una serie di trasmissioni dedicate a varie discipline artistiche: da "Cinematografo" a "Milleeunlibro - Scrittori in tv", da "Settenote ad "Applausi".

Dopo aver trascorso alcune stagioni da ospite fisso di "Che tempo che fa", programma condotto da Fabio Fazio, dove ha avuto modo di sfoggiare il suo lato più autoironico, dal 19 giugno 2023 Marzullo conduce con Serena Autieri e Tiberio Timperi il contenitore mattutino di Rai 1 "Unomattina Estate".

Gigi Marzullo è solito non rilasciare dichiarazioni inerenti alla sua vita privata. Fino agli anni ’90 la sua unica relazione nota era quella avuta con l'attrice francese Delphine Forest.

Nel 2018 convola a nozze con Antonella De Iuliis, dopo una relazione di circa venti anni. La donna ha un figlio avuto da una precedente storia, mentre il conduttore non ha figli biologici.

Nell'agosto 2019 Gigi Marzullo viene operato d'urgenza per un'ernia addominale. Per fortuna l'intervento è riuscito bene e il conduttore è tornato in tempi brevi sul piccolo schermo.