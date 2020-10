"Scoppia la passione nel backstage tra Gilles Rocca e la ballerina", ma lui è fidanzato

Ballando con passione. Una nuova coppia si profila sulla pista da ballo del varietà di Rai Uno. Dopo i sospetti su una liaison tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro e l'incontro clandestino tra Vittoria Schisano e Marco De Angelis, adesso il retroscena vuole che sia scoppiata la complicità anche tra Gilles Rocca, 37 anni, e Lucrezia Lando, 22. A riportare il retroscena è il settimanale Oggi, nel numero in edicola questa settimana.

La passione tra Gilles Rocca e Lucrezia Lando

"Formano una dell coppie più talentuose e indovinate di Ballando con le Stelle - si legge sul magazine diretto da Umberto Brindani - Durante una pausa dalle prove si mostrano complici e a loro agio. Si sussurra che tra i due sia scoppiata la passione. Solo voci di corridoio? Ah saperlo".

Ma lui è fidanzato

Classe 1983, romano, fisico scolpito e tatuatissimo, Gilles Rocca è salito alla ribalta qualche mese fa grazie a una inquadratura casuale durante il Festival di Sanremo 2020: al mattino successivo il suo profilo è sommerso di follower. Per questo Milly Carlucci lo ha voluto nel cast. Ancora non sappiamo se c'è un fondo di verità nei rumors su un flirt con Lucrezia Lando, ma di certo c'è che il ragazzo è fidanzato con Miriam Galanti, attrice e protagonista del film “Scarlett“. Poco o nulla è dato sapere sulla storia d'amore: l'attore infatti ci tiene molto alla sua privacy e non appare insieme alla compagna sui social.