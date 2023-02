Gilles Rocca starebbe (in segreto) con Bianca Guaccero

"Gilles Rocca e Bianca Guaccero stanno insieme in gran segreto", è questa la voce di corridoio che, nelle ultime ore, sta facendo il giro del web. Una relazione segreta tra due dei protagonisti più amati del piccolo schermo e che avrebbe lasciato tutti a bocca aperta soprattutto per il fatto di essere spuntata fuori all'improvviso e appena dopo l'annuncio di Gilles della fine della sua relazione con Miriam Galanti, durata ben 14 anni.

E se fino a poco fa Gilles rivelava ai suoi fan di essere tornato single e di aver detto addio alla donna con cui si sarebbe dovuto perfino sposare, adesso la prospettiva sul suo stato sentimentale è radicalmente cambiata. Gilles non sarebbe affatto single secondo alcune voci ma fidanzato segretamente con Bianca Guaccero, l'attrice di fiction, cantante ed ex conduttrice di Detto Fatto. I due, infatti, si vedrebbero da tempo lontano da occhi indiscreti ma, evidentemente, qualcuno deve averli scovati. Una nuova fiamma che arriva nella vita di Gilles dopo una relazione a lungo termine con Galanti che dopo alti e bassi è giunta al termine e che, a questo punto, si presume sia finita da molto più tempo di quanto ammesso dallo stesso Gilles.

I due, per ora, non hanno ancora confermato o commentato questo gossip che, però, ormai è sulla bocca di tutti. E considerando che solo qualche ora fa Gilles, ammetteva di voler annunciare lui stesso di essere single per evitare che i giornali speculassero sulla fine del suo amore con Miriam, oggi immaginiamo non sarà molto contento di queste nuove voci sul suo conto. Ma una cosa è certa, i fan dei due personaggi tv hanno apprezzato particolarmente questa unione, sempre che sia vera.