Gilles Rocca all’Isola dei Famosi: l’emozionante dedica per la fidanzata prima della partenza

Gilles Rocca è nella squadra dei 16 naufraghi pronti a prendere il volo per l’Honduras, location della nuova edizione dell’Isola dei Famosi in partenza lunedì 15 marzo.

Alla vigilia del viaggio che lo terrà lontano dai suoi affetti più cari per diverse settimane, il 38enne romano, noto al grande pubblico per aver trionfato nell’ultimo show di Rai1 ‘Ballando con le stelle’, ha postato su Instagram un pensiero, quello più dolce, dedicato alla fidanzata Miriam Galanti a cui è legato da ben 13 anni. “Manca davvero poco alla partenza per l’Honduras... mi mancheranno tanto i miei affetti, i miei gatti, i miei amici... ma soprattutto mi mancherà il mio amore immenso, Miriam”, ha scritto il regista e attore: “Porterò con me tutto l’amore che mi è stato dato in questi anni e quando sarò davanti a quelle albe e quei tramonti meravigliosi sarete e sarai lì con me”.

Chi è Miriam Galanti, fidanzata di Gilles Rocca

Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono conosciuti a lezione di recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma 13 anni fa. Da allora i due sono una coppia solida e ben lontana da ogni forma di gossip, gelosi di una privacy preservata da ogni indiscrezione.

Miriam Galanti, classe 1989, ha iniziato la sua carriera di attrice nel 2009 con un piccolo ruolo in Don Matteo; nel 2013 e nel 2018 ha recitato in Che Dio Ci aiuti e nel 2014, al Festival del Cinema di Venezia, ha vinto il premio di giovane promessa del cinema italiano grazie al ruolo nel cortometraggio ‘Metamorfosi’ diretto proprio da Gilles Rocca. La maggiore popolarità arriva nel 2017 con il suo ruolo da protagonista in Scarlett, il thriller psicologico diretto da Luigi Boccia.