Gilles Rocca, il vincitore di ‘Ballando con le stelle’ diventato famoso durante la lite tra Morgan e Bugo

Intervenuto in collegamento con 'Domenica In' il 37enne romano si è raccontato all'indomani della sua vittoria nel dance show di Rai1

“Non ho chiuso occhio stanotte, ma voglio stare con gli occhi aperti il più a lungo possibile”: fresco di vittoria a ‘Ballando con le stelle’, Gilles Rocca ha esordito così nel collegamento con ‘Domenica In’ all’indomani del suo trionfo nel dance show di Rai Uno in coppia con Lucrezia Lando, raccontando un entusiasmo travolgente a poche ore dalla conquista dell’ambita coppa.

L’intervento nel programma di Mara Venier ha dato anche modo di ricordare come sia nata la sua popolarità sul piccolo schermo, arrivata dopo essere apparso in video durante il famigerato scontro tra Bugo e Morgan nell’ultimo Festival di Sanremo: Gilles, infatti, venne inquadrato alla ricerca del cantante uscito dal palco dopo il litigio, quando lavorava come fonico dietro le quinte. Pochi secondi, ma abbastanza sufficienti per restare impressi nel pubblico, fino ad essere reclutato da Milly Carlucci per far parte del suo show.

Gilles Rocca vincitore di Ballando con le stelle

In queste ore Gilles Rocca si gode la sua vittoria a Ballando con le stelle che, come ha mostrato nelle sue storie Instagram, ha festeggiato con gli amici che hanno preparato per lui una bella torta celebrativa. Nessun intervento pubblico è stato palesato dalla sua fidanzata, Miriam Galanti, attrice protagonista del film “Scarlett” e apparsa anche nella serie 'Don Matteo': sulla storia d'amore con lei non si conoscono dettagli e neppure le voci su una certa complicità con Lucrezia Lando sembrano aver scalfito il loro legame.

(Di seguito il video tratto dalle storie di Gilles Rocca)