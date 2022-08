Elezioni: Gina Lollobrigida, 95 anni, candidata per Italia Sovrana e Popolare

Poco più di un mese fa Gina Lollobrigida ha compiuto 95 anni e a quanto pare non ha alcuna intenzione di ritirarsi a vita privata, anzi. Il suo nome, infatti, compare come capolista nel collegio uninominale del Senato a Latina presentato per Italia Sovrana e Popolare e anche in altre circoscrizioni nel plurinominale proporzionale. Per l'attrice romana, molto apprezzata anche negli Stati Uniti tanto da avere una stella tutta sua sulla Walk of Fame, non è la prima volta in politica: nel 1999 si candidò nella circoscrizione dell’Italia centrale e in quella meridionale con la lista dei Democratici di Romano Prodi in occasione delle elezioni europee. In quell'occasione ottenne circa 10mila preferenze ma non furono abbastanza per essere eletta.

Isp con la candidatura di Lollobrigida spera di raggiungere la soglia del 3 per cento necessaria per entrare in Parlamento. L'attrice si presenterà come candidata indipendente, ma è nel partito di Italia Sovrana e Popolare tramite il suo legale, l'ex magistrato Antonio Ingroia. La candidatura di Lollobrigida è sostenuta da Emanuele Dessì, senatore, ex deputato del Movimento 5 Stelle e che ora fa parte del Partito comunista e che ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di avere con noi una donna che ha fatto la storia del cinema italiana negli ultimi 60 anni".