Il figlio di Gina Lollobrigida racconta gli ultimi giorni: "Prima che se ne andasse ci siamo guardati e capiti"

"Parlare ora di queste polemiche è di cattivo gusto", così Andrea Milko Skofic - unico figlio di Gina Lollobrigida - risponde alle domande sulla battaglia legale intrapresa anni fa nei confronti della madre, secondo lui plagiata dal suo assistente personale Andrea Piazzolla. Una vicenda che aveva allontanato molto madre e figlio.

Ospite questa mattina a Storie Italiane, Milko ha continuato: "In questo momento si deve ricordare una persona, non mi importa di quello che si dice. Io ho pensato a lei, non ho pensato alle dicerie. Non posso dire molto altro perché ci sono due processi penali in corso". Il figlio di Gina Lollobrigida - nato 65 anni fa dal matrimonio con il produttore sloveno Milko Skofic - ha poi ammesso di aver avuto qualche rimpianto: "Mi è mancato il tempo con lei per fare cose che volevo fare. Ci sono molte cose che avrei voluto dirle, abbiamo comunicato con lo sguardo, cose nostre".

Negli ultimi giorni l'attrice, 95 anni, non riusciva a parlare per dei problemi alla gola. Il figlio ha raccontato quei momenti e di come si erano riavvicinati: "Sono il figlio, prima che lei se ne andasse ci siamo guardati negli occhi e ci siamo capiti, tutto questo fumo intorno non ha senso".

L'eredità e il testamento

Con la morte di Gina Lollobrigida si apre la questione eredità. il valore dei beni mobili e immobili di Gina Lollobrigida ammonterebbe a circa 10 milioni di euro. La parte più consistente è rappresentata dalla villa sull'Appia Antica, a Roma, dove l'attrice ha vissuto fino all'ultimo, mentre una parte meno importante (tra i 300 e i 500 mila euro) deriverebbero da un appartamento in Toscana, in zona Pietrasanta. Sia la villa che l'appartamento risultano intestati alla società Vissi d'arte, srl le cui quote sono controllate da una seconda società che ha sede a Montecarlo e che, dai registri del Principato di Monaco, farebbe capo alla stessa Gina. La parte restante di circa 100 mila euro è composta dai pezzi di arredamento, mobili e quadri. Al momento non si parla di un testamento che Gina Lolobrigida potrebbe aver sottoscritto. Se effettivamente non dovessero risultare disposizioni diverse, l'intero patrimonio passerebbe al figlio Andrea Milko Skofic, unico erede della diva.