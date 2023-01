Gina Lollobrigida, i funerali e la camera ardente a Roma

I funerali di Gina Lollobrigida saranno celebrati giovedì alle 12.30 presso la Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo, a Roma. Per l'attrice scomparsa oggi all'età di 95 anni sarà allestita la camera ardente che resterà aperta all'accesso dei fan della grande artista mercoledì dalle 10 alle 19 e quindi giovedì dalle 9.30 alle 11.30 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, da dove il feretro sarà portato alla chiesa degli Artisti.

"Gina Lollobrigida, oltre ad essere un'artista unica, eclettica, il cui valore è stato riconosciuto a livello mondiale, è sempre stata una persona tenace, che ha sempre lottato per le sue idee e per far valere la sua parola. L'appellativo della 'Bersagliera' non era un caso" ha detto Filippo Meschini, avvocato e amico dell'attrice, che per primo ha commentato la scomparsa con grande commozione. Al momento la famiglia non ha rilasciato alcun comunicato, né sono state rese pubbliche le condizioni di salute in cui versava negli ultimi giorni. Non è noto se negli ultimi tempi combattesse contro una malattia.

Provata dalla battaglia legale

A novembre l'attrice era apparsa piuttosto provata dalla battaglia legale in corso ormai da anni col figlio, che tramite i suoi legali aveva assicurato però di non aver mai intrapreso azioni giudiziarie contro sua madre. Affermazioni smentite da Gina stessa e dal suo avvocato Antonio Ingroia. Proprio i legali del figlio Andrea parlarono all'epoca delle condizioni di salute di Gina, "accertate sia in sede penale che in sede civile, da primari esperti di psichiatria forense attraverso perizie non di parte, ma richieste e supervisionate da Giudici imparziali, seguendo tutte le regole della scienza e del contraddittorio". Il risultato fu "concorde ed inequivoco" e destava "grande preoccupazione e rammarico per le condizione della signora".