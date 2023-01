Lollobrigida, Rigau velenoso: "Il patrimonio di Gina è del figlio, quel che resta"

A una settimana dalla morte di Gina Lollobrigida i riflettori si sono spostati sul tema eredità. Un patrimonio da 10 milioni di euro che spetta totalmente all'unico figlio dell'attrice, Andrea Milko Skofic, mentre Andrea Piazzolla - suo assistente, finito al centro di una disputa legale mossa proprio dal figlio, che lo accusa di circonvenzione di incapace - resterebbe a bocca asciutta, nonostante da anni fosse la persona più vicina alla diva.

Fuori resterebbe anche l'ex marito Francisco Javier Rigau. Questa mattina a Storie Italiane è stata mandata in onda l'intervista fatta all'imprenditore spagnolo dopo i funerali dell'attrice, scomparsa a 95 anni: "A distanza di anni devo ancora sentirmi accusare - si è sfogato - Io e Gina ci siamo sposati con separazione dei beni". Rigau, dunque, non starebbe ronzando intorno al patrimonio della Bersagliera - come qualcuno insinua - e a questo proposito ha fatto sapere: "Il patrimonio di Gina è del figlio, io non ho avuto mai niente da lei".

"Quel che resta del suo patrimonio" ha specificato poco dopo, sollevando qualche veleno nei confronti di Piazzolla, che secondo lui, come sostiene anche Andrea Milko Skofic, avrebbe sottratto diversi beni all'attrice. Andrea Piazzolla continua a negare tutto e proprio ieri, ospite a Domenica In, ha ribadito il rapporto di grande affetto e fiducia che lo legava a Gina Lollobrigida, parlando anche di Rigau: "Ho iniziato un rapporto personale con lei nel 2013 e poi abbiamo scoperto il matrimonio per procura con lo spagnolo. Lei chiamò il figlio dicendo di non sapere nulla, ma lui non ha mai voluto chiarire. Si è schierato con Rigau e ha testimoniato con lui nonostante sapesse che aveva fatto cose illegali in Spagna".

Il matrimonio tra Gina Lollobrigida e Rigau

Gina Lollobrigida e Francisco Javier Rigau si sono sposati nel 2010 per procura, ma l'attrice ha sempre negato di aver dato il suo consenso, accusando l'imprenditore di truffa. Lo raccontò lei stessa in tv: "Ho conosciuto questo ragazzo, Javier, circa nel 2000 a Montecarlo, ci siamo un po' frequentati e nel 2006 mi ha chiesto di sposarlo. All'inizio ho anche accettato ma poi ho capito che era una cosa totalmente sbagliata. Quindi l'ho chiamato a Barcellona e gli ho detto che non l'avrei sposato e pensavo avesse capito. In un secondo momento mi ha anche convinto a fare pace con lui ed io nel 2009 ho deciso di invitarlo ad una mostra che stavo facendo a Roma. Abbiamo parlato privatamente, mi ha regalato un collier con uno smeraldo e continuava col ritornello 'Ti voglio sposare'". Nel 2010 il matrimonio per procura, finito poi a processo nel 2015. Nel 2017 Rigau fu assolto. Firmando il discusso documento l'attrice aveva sottoscritto la ratifica in Italia del matrimonio, celebrato per procura in chiesa e quindi valido a livello religioso. Gina Lollobrigida ha in seguito deciso di appellarsi alla Sacra Rota, che le ha dato ragione sancendo l'annullamento.