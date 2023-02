Ginevra Lamborghini punta all'Eurovision (per San Marino) ma l'esibizione è un flop: "Terrificante"

Ginevra Lamborghini, dopo il flop al Gf Vip, ha deciso di puntare tutto sulla musica e sembra proprio voler fare le cose in grande. Come? Candidandosi addirittura per l'Eurovision. Ebbene sì, l'ex gieffina, squalificata dal reality condotto da Alfonso Signorini per il suo bullismo nei confronti di Marco Bellavia, ha tutte le intenzioni di finire sul palco della gara musicale europea più attesa dai cantanti e, sapendo di non avere chance per l'Italia, ha deciso di tentare la strada di San Marino, proprio come aveva fatto Achille Lauro in passato.

Ginevra, così, si è presentata al contest "Una voce per San Marino" con il suo inedito, Tu non mi vuoi, per tentare di ottenere il lasciapassare per l'Eurovision 2023 in qualità di rappresentante della Repubblica di San Marino.

"Tu non mi vuoi è nata in una giornata uggiosa - ha raccontato Ginevra -. E sono contenta perché sono quelle cose un po' magiche che vengono fuori senza troppa volontà e ho pensato, secondo me è il pezzo giusto per proporsi all'Eurovision, quindi, vediamo".

Peccato che lo stesso entusiasmo di Ginevra non è stato riscontrato anche dal pubblico che ha definito l'esibizione della 30enne un vero e proprio disastro e su TikTok le critiche sono state molteplici: "Ma dove vuole andare?", "Per carità" sono solo alcuni dei commenti per l'esibizione flop di Ginevra che è stata addirittura definita: "Terrificante".

Riuscirà la sorella di Elettra Lamborghini a calcare il palco dell'Eurovision 2023? Staremo a vedere ma stando a queste premesse, sembra proprio di no.