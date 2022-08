Lambruschi, lasciata poco prima delle nozze, ironizza bevendo da un enorme calice: il video è virale

Ginevra Lambruschi, influencer 24enne ex corteggiatrice di Uomini e Donne, a fine maggio aveva comunicato ai suoi fan di essere stata lasciata dal suo compagno, il calciatore Mirko Antonucci, a pochi giorni dal matrimonio. I due hanno anche una figlia, Sophie, e proprio parlando del bene della figlia dichiarò di essere pronta a fare da madre e padre.

Lambruschi ha cercato di parlare il meno possibile del matrimonio naufragato ancor prima di essere celebrato, ma ieri ha deciso di dare libero sfogo alla sua creatività realizzando un video che è stato molto apprezzato dai suoi follower. Ginevra tiene in mano un grande calice di vino rosso dal quale beve, in sottofondo This will be (an everlasting love) di Natalie Cole, e la descrizione "Quando vieni lasciata a un mese dal matrimonio".

Adesso l'influencer si trova a Forte dei Marmi con la figlia, un momento di relax e svago, anche se come dimostra il video, la donna sta ancora pensando alla fine burrascosa con l'ex fidanzato.