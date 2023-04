Ginevra Pisani in ospedale: fans preoccupati per l'ex professoressa de L'Eredità

Ricovero in ospedale per Ginevra Pisani. L'ex professoressa de L’Eredità ha infatti condiviso alcune stories su Instagram direttamente dal Sant'Andrea di Roma. Non è chiaro il motivo che l'abbia portato al ricovero anche se sembra trattarsi di un cambio di struttura in quanto scrive “Cambio Ospedale ma i lettini sono sempre troppo piccolo per me”.

In un secondo momento ha voluto rassicurare i followers, sempre attraverso i social e ha scritto: "Grazie per tutti i messaggi e scusate se non rispondo a tutti ma devo essere lucida quando mi confronto con i medici” poi più nulla.

Carriera

Sono oramai lontani i tempi in cui Ginevra Pisani si faceva conoscere nel salottino Mediaset di Uomini e donne, intenta a conquistare il tronista Claudio D'Angelo. Conclusa la relazione, proseguita poi anche a telecamere spente, si è concentrata sul lavoro ottenendo il ruolo di Professoressa nel programma L’Eredità e poi di conduttrice de "Il pranzo è servito". Dal piccolo schermo al cinema, sua grande passione. L'ex corteggiatrice ha infatti già debuttato su grande schermo nella pellicola di Paolo Sorrentino, "Loro".