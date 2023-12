Gino Paoli risponde a Elodie: "Interpretato male quello che ho detto, l'apparenza è più importante"

"Ieri avevamo Mina e Vanoni, oggi le cantanti che mostrano il cu*o". "Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita sono me*de". Questo il botta e risposta al vetriolo tra Gino Paoli ed Elodie.

Il cantautore, dopo la piccata replica della popstar nostrana, torna sulla polemica per chiarire le sue dichiarazioni fatte al Corriere, ma soprattutto per smorzare i toni da dissing. In un intervento su Rai Radio 1 ha sottolineato: "È stato interpretato male quello che ho detto". A quel punto ha provato a spiegarsi meglio: "Più andiamo avanti e più l'apparenza è più importante della sostanza. Non è importante quanto tu sia brava a cantare, ma che tu sia gradevole, seguendo questa mentalità Dalla non sarebbe mai diventato Dalla".

Una precisazione doverosa, questa di Gino Paoli, che sarà certamente arrivata a Elodie. La cantante, però, non ha ancora risposto. Chissà se sarà lei ad avere ancora una volta l'ultima parola in questa bagarre artistica.