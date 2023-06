"Gino Paoli prima di cantare si faceva una se*a": imbarazzo su Rai1, la reazione di Serena Bortone (video)

Momenti di imbarazzo nella puntata di Oggi è un altro giorno in onda su Rai1 lunedì 26 giugno 2023, con Adriano Aragozzini che, senza mezzi termini, ha raccontato un aneddoto sull'amico Gino Paoli decisamente lontano dalla sobrietà delle conversazioni di solito in onda nel primo pomeriggio. Tutto è nato quando il giornalista e storico produttore musicale ha iniziato a ripercorrere il periodo in cui lavorava per il settimanale Oggi. Una sua collega giornalista di cui ha preferito non fare il nome intervistò Gino Paoli che, alla domanda "lei cosa fa prima di cantare?" le diede una risposta che la fece infuriare.

"Ti posso raccontare perché siamo diventati amici" ha esordito Aragozzini parlando di Gino Paoli: "Facevo il giornalista e scrivevo per Oggi. Il direttore diede incarico di fare intervista a una giornalista, oggi famosissima in politica, lei per fare questa intervista ci mise più di due mesi. Va a farla, non aveva l'idea di come fosse Gino Paoli all'epoca e gli chiese: lei prima di cantare cosa fa? Errore clamoroso, perché lui disse: io prima di cantare, mi faccio una se*a. Lei gli diede del cafone e se ne andò via. Il direttore dopo un po' di tempo, mi diede l'incarico di fare l'intervista a Gino Paoli".

Il disagio di Serena Bortone è stato palese dalla sua espressione, sorridente ma basita per ciò che aveva appena sentito e che anche nei presenti, da Eva Grimaldi a Laura Freddi, ha suscitato un certo imbarazzo. Il video del momento, subito finito sui social, è già commentatissimo.