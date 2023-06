Ginevra Nuti rompe il silenzio dopo la morte del padre: "Grazie dell'amore"

Francesco Nuti è morto a 68 anni, a dare la notizia è stata la famiglia tramite un comunicato. La scomparsa di Francesco ha sconvolto il mondo dello spettacolo e sono stati migliaia i messaggi di amici, colleghi e fan che hanno voluto ricordare l'attore e regista fiorentino.

Nel 2006, una caduta dalle scale gli provocò un ematoma cranico che gli causò la perdita di parte delle capacità motorie e in seguito perse anche quasi totalmente l'uso della parola. Le informazioni sulla sua vita privata negli ultimi anni erano rare, piccoli aggiornamenti venivano riferiti dalla figlia Ginevra, sua tutrice, e da alcuni amici storici come Giovanni Genovesi.

Proprio Ginevra, dopo giorni di silenzio, ha voluto ringraziare tutte le persone che in questo momento le stanno inviando pensieri di vicinanza e condoglianze. Pubblicando una storia Instagram ha risposto così: "Grazie dell'amore. Non riesco a rispondere a tutti. Un abbraccio, Ginevra". Oggi, 15 giugno, si svolgeranno in forma privata i funerali di Nuti a Firenze.