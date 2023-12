Giordana Angi e il rapporto difficile con il papà: "Ci siamo allontanati, ma lo amo sempre"

(Nel video Giordana Angi parla del padre a Verissimo)

Niente rabbia né rancore, Giordana Angi nei confronti di suo padre, nonostante da anni non abbiano più rapporti, prova sempre un amore smisurato. Ospite a Verissimo, la cantautrice ne ha parlato a cuore aperto.

I suoi genitori si sono separati quando lei era piccola, ma con il tempo è riuscita a superare quel dolore: "Oggi la cosa bella è che nonostante io sia una donna con la sua vita, ho un lavoro, faccio tanti viaggi, è normale che uno si allontana e questo allontanamento a me ha fatto male perché mio papà lo guardo sempre con gli occhi da bambina". Davanti a una loro foto di anni fa, Giordana Angi ha detto: "Il mio cuore ama il mio papà come quegli occhi lì. Per me sarà sempre quello, anche se la vita ci porta a essere lontani. Quella Giordana rimane così, il mio amore per papà rimane sempre quello lì per sempre".

Negli ultimi tempi, invece, si è avvicinata molto a sua madre, ha raccontato sempre a Silvia Toffanin: "Mamma è una persona eccezionale. Ha lavorato tanti anni per una compagnia aerea, è andata in pensione pochi mesi fa e mi ha seguito per tutto il tour. Abbiamo recuperato un po' di tempo perso".