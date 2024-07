Le chiedono chi è e lei sbotta: "Cercami su Wikipedia". La rabbia dell'ex cantante di Amici

Una replica poco generosa, dopo una domanda legittima e per nulla offensiva. La protagonista di questa vicenda è una ex cantante di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Di certo talentuosa, una bella penna, ma anche molto sincera e schietta. Talvolta, troppo. Come in questo caso, in cui ha risposto in modo stizzito a un utente che, su TikTok, chiedeva chi fosse.

Quindi lei ha risposto: "Giordana Angi. Cantautrice. Nella mia carriera ho fatto 2 oro e 1 platino come cantautrice. Pubblicato 5 dischi in studio. 4 ep in 4 lingue. Vari platini come autrice per altri. Ora sto con CherryTree“. E ancora: “Basta che vai su Wikipedia e scoprirai che etichetta discografica è. Sono attualmente in tour con Sting, sto portando in giro per l’Europa il mio primo disco in inglese She’s so Great".

A chi le ha fatto notare di aver esagerato con la risposta, Angi ha replicato: "Rispondo educatamente chi sono, insomma mi presento, non è il primo e non sarà certo l’ultimo che non sa chi sono e certamente è cosa giusta, normale e legittima, ma se sono lì in quel momento, leggo mi presento. Spero con questo di non aver fatto ‘danni’ a nessuno, tantomeno a chi non sapeva chi ero".