Giorgia compie 53 anni. La dedica di Emanuel Lo e la sorpresa del figlio Samuel

Oggi, 26 aprile, Giorgia compie 53 anni. La grande cantante è stata sommersa dagli auguri sui social e tra i molti post condivisi su Instagram non poteva mancare quello del compagno, e padre di suo figlio, Emanuel Lo. Il ballerino e coreografo ha pubblicato la prima foto che ha scattato a quella che sarebbe poi diventata la madre del suo Samuel. "Qui dentro tutti i sentimenti. Sala prove 2003, ancora non eravamo insieme e non ho resistito al ‘posso scattarti una foto?’ Auguri Giorgia mia", ha scritto il prof di Amici.

Giorgia ed Emanuel, 44 anni, sono legati da oltre 20 anni, non hanno nascosto di aver superato momenti di crisi, ma ne sono sempre usciti più forti e soprattutto con la voglia di restare insieme. Il 2003, ovvero l'anno in cui i due si sono conosciuti, era l'anno della tournée per il disco Ladra di Vento in cui lui era un ballerino nel corpo di ballo. Dopo un periodo in cui Giorgia rifiutava il corteggiamento di Emanuel, perché "troppo bello e troppo giovane", nel 2004 ecco che scocca la scintilla. Nel 2010, poi, il coronamento del loro amore: la nascita di Samuel. E proprio Samuel, come ha mostrato orgogliosa Giorgia, ha fatto una sorpresa alla madre: a una delle vetrate di casa ha attaccato un biglietto con scritto sopra "Auguri mamma".

Sia Emanuel sia Giorgia sono molto riservati. Le foto insieme al figlio sono pochissime e infatti neanche per il giorno dei suoi 53 anni ha postato uno scatto insieme a lui. Al momento la cantante di "Come saprei" non sembrerebbe avere in mente una grande festa e sembrerebbe, anzi, aver preferito una cosa più intima: lei, Emanuel, il figlio e una torta fatta da frittelle con sopra la Nutella. Viva la semplicità.