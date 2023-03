Giorgia e gli anni di silenzio: "Non è stato facile rimettere insieme i pezzi"

Schietta e onesta, prima con se stessa e poi con il pubblico. Ospite a Domenica In, Giorgia ha parlato del suo ritorno sulla scena musicale dopo anni di silenzio: "Dovevo trovarmi e ritrovarmi. Non è stato facile rimettere insieme i pezzi. Io sembro una combattente, ma se mi butto giù lo faccio per bene, me lo vivo proprio".

Ha preferito tornare sul palco quando aveva qualcosa di nuovo da dire: "Non trovavo una strada decente, anche per il pubblico - ha spiegato a Mara Venier - O dai qualcosa di diverso o è meglio tacere". Sanremo è stato per certi versi un salto nel vuoto, ma non se ne pente: "Sono stata coraggiosa, una matta. Amadeus ha una capacità persuasiva che fa paura, è stato bravo perché mi ha fatto notare come potevo vivere questa esperienza grazie al bagaglio che mi portavo dietro. Ho rincontrato il pubblico mettendomi in discussione, ed è anche una grande occasione alla mia età avere modo di ricominciare da zero, è molto stimolante. Ovviamente mi sono appoggiata anche sull'affetto delle persone, avevo questo bonus ed è stato fondamentale".

Quell'affetto, per lei, è la cosa più importante: "La cosa che mi restituisce il senso di tutto, la cosa bella, vera, è quando sento l'affetto. Ci si ferma per strada per una parola, una battuta, vuol dire che si è creato un legame tra me e le persone". Non è mancato un momento di commozione davanti alle immagini con il papà, poi l'appuntamento con il tour che partirà a maggio e un battuta che descrive questo periodo: "Dal divano al delirio".