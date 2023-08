Giorgia e Emanuel Lo, baci e coccole in piscina in Puglia: passione alle stelle dopo 20 anni

Fino a oggi Giorgia ed Emanuel Lo avevano mantenuto molta privacy sulla loro storia d'amore. Poi qualcosa è cambiato. L'esposizione televisiva di lui, col reclutamento nel talent show "Amici", ha acceso la curiosità circa la loro vita di coppia. A confermarlo ci pensano oggi le foto che i due pubblicano direttamente dalla destinazione che hanno raggiunto per le vacanze. Proprio in queste ore infatti la cantante e il ballerino hanno condiviso alcuni scatti che li immortalano in una meravigliosa piscina al sole. Baci, coccole e sorrisi lasciano intendere che, dopo vent'anni d'amore, la passione è ancora forte come il primo giorno.

Giorgia ed Emanuel Lo non rivelano precisamente la location in cui si trovano, ma tutto lascia intendere che la loro meta estiva quest'anno è stata la Puglia. Qualcuno tra i follower sostiene di riconoscere la cittadine di Galatina, in provincia di Lecce, e questo è possibile: già negli anni passati si sono goduti qui una pausa dal lavoro. Con loro c'è senz'altro anche il figlio Samuel, nato ormai tredici anni fa, che però la coppia tutela nella sua privacy decidendo di non mostrarne il volto. Un rapporto solido, maturo, ma ancora legato dalla passione dei primi tempi, come raccontato dalla stessa cantante romana qualche tempo fa. E pensare che neanche lei avrebbe scommesso sulla durata del loro legame. "Quando ci siamo conosciuti lui aveva 23 anni e io 31, io mi sentivo a disagio infatti gli dissi 'Sei meraviglioso, ma io sono troppo grande'". Ma lui ha insistito. E il tempo gli ha dato ragione.