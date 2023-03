Emanuel Lo canta in macchina, Giorgia (ridendo) filma tutto e posta il video: il siparietto social

Emanuel Lo e Giorgia, nonostante siano una coppia molto nota, non sono spesso al centro dei riflettori. Vivono il loro amore e la loro famiglia lontani dal gossip anche se con il ritorno in tv del ballerino, come professore di Amici, e con la partecipazione della cantante al Festival di Sanremo l'attenzione su di loro è tornata alle stelle.

Giorgia è stata ospite per due volte nel pomeridiano di Amici, dove ha presentato le sue nuove canzoni tra cui Parole dette male, e i due si sono scambiati oltre che qualche battuta anche parole di grande stima e amore, immancabile anche un piccolo bacio sulle labbra.

Oggi su Instagram Giorgia ha condiviso un video in cui entrambi erano in auto, Emanuel stava guidando, mentre stavano ascoltando una canzone de Il Mostro, Underrated, quando parte il rap anche Emanuel inizia a rappare e Giorgia con un'espressione tra il divertito e compiaciuto sorride ascoltando le doti canore del compagno. Emanuel Lo poi ha pubblicato lo stesso filmato su TikTok aggiungendo la frase "Il buongiorno si vede dal mattino".

Giorgia e Emanuel Lo un amore lungo vent'anni

Giorgia ed Emanuel Lo sono legati dal 2004 e nel 2010 è nato loro figlio Samuel. In un'intervista, la cantante ha parlato degli inizi della loro storia: "Facevo di tutto per allontanarlo da me. Otto anni in meno, bello, muscoloso, io gelosa pazza, pensavo: quando sarò decrepita tu sarai ancora bono, sai che tortura. Mi dava l'aria di uno sciupafemmine e mi rifiutavo di vedere la brava persona dietro il mio pregiudizio. Ero una cavallina matta come dice Emanuel. Alla fine mi sono lasciata andare e magicamente, non ci avrei mai sperato, ho imparato a non essere gelosa".

Parlando ancora degli inizi Giorgia confidò anche che quando iniziò a corteggiarla lei proprio non capiva perché fosse interessata a lei: "Lavoravamo insieme per un tour, lui aveva cominciato a corteggiarmi e io ero sulla difensiva. Pensavo: figurati se posso fidarmi di lui. Non capivo che cosa c’entravo io con un fico così: giovane, vitale. Poi la vita per fortuna a un certo punto non mi ha più permesso di pensare".

Emanuel Lo, classe 1979, ha collaborato con Giorgia scrivendo alcune parole di alcuni dei brani della cantante come "Il mio giorno migliore" e "Dove sei" e ha diretto diversi videoclip come quello di "Tu mi porti su".