Giorgia e Emanuel Lo, i messaggi di supporto sui social che raccontano il loro amore

Giorgia in una recente intervista ha ammesso scherzando che dopo 20 anni insieme lei e Emanuel Lo si detestano, "è la forma di amore moderno". Ma tralasciando l'humour la coppia è molto affiata. Hanno condiviso momenti felici, la nascita di un figlio e ad ogni difficoltà si sono supportati, Giorgia ha raccontato di come Emanuel si sia impegnato affinché lei potesse sempre perseguire la sua carriera e di come all'inizio andassero in tour tutti insieme, compreso anche Samuel, che oggi ha 13 anni.

Un amore che mai come in questi mesi è stato al centro dei riflettori: da una parte Giorgia che è tornata a Sanremo e dall'altra Emanuel professore a Amici. Quando si conobbero la prima volta lui aveva 23 anni e lei 31, Giorgia in più occasioni dichiarò che si sentiva a disagio per questa differenza d'età e che fu solo grazie alla perseveranza di Emanuel se alla fine oggi sono insieme. Questa loro complicità li ha portati a lavorare insieme in più occasioni andando a creare un sodalizio anche lavorativo.

Oggi sono uno la spalla dell'altra, e viceversa, e nonostante gli impegni cercano sempre di essere di supporto e presenti, come dimostrano anche i commenti che si lasciano sotto ai rispettivi post sui social: cuoricini e messaggi che ricevono sempre risposta e che inevitabilmente fanno sperare di trovare un amore come il loro. Gli ultimi messaggini se li sono scritti in occasione dell'inizio del tour di Giorgia nei teatri lirici nei quali porterà "Blu", il suo ultimo tour, e per la settima puntata del Serale di Amici che è andato in onda sabato 29 aprile.